شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 26-29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 12-2-2021 ، حيث سجل سعر الكيلو بين 26-29 بالنسبة للدواجن البيضاء، كما سجلت الدواجن البلدى سعرا تراوح بين 32-35 جنيها، اما بالنسبة للدواجن الحمراء فيتراوح السعر للمستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو.

بينما تتراوح سعر كرتونة البيض المزارع " الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

وكان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن مشروع انتاج البيض الخالى من المسببات المرضية بالفيوم يخدم المعاهد البحثية، ويستخدم لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن في مصر والعالم، موضحًا أن المشروع طاقته حوالي 3 ملايين بيضة خالية من الفيروسات، وهذا المشروع هو الأول فى مصر والشرق الأوسط، وحصل على كافة المرجعيات وشهادات الجودة المطلوبة.

وأضاف "القصير" أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد أمريكا وألمانيا فى انتاج البيض الخالى من المسببات المرضية.

وأشار الوزير إلى أن هناك اتجاها لزيادة إنتاج اللقاحات من خلال البيض الخالى من المسببات المرضية من 130 مليون جرعة لقاح بيطرى لمليارى جرعة، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل، لافتاً إلى أن تكلفة البيضة الواحدة من البيض الخالى من المسببات المرضية تعادل 6.3 دولار وممنوع تداوله بالأسواق.