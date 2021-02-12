شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 12-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 12-2-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، ومسجلا في البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تراجع الدولار عالميا خلال جلسة آسيوية هادئة أمس الخميس، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأمريكية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.