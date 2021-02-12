شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر وعيار 21 يهبط لـ 795 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة هبوطا ملحوظا بقيمة جنيهين، وذلك بسبب استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميا إلى ما دون 1820 دولارا، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 795 جنيها للجرام حتى صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب عقب تراجعها..

عيار 18 سجل 681 جنيها.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 24 سجل 908 جنيهات.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

اونصة الذهب 1819 دولارات.

قال ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب، إنه يمكن معرفة حركة سعر الذهب من خلال المؤثرات التى يمكنها أن تتسبب في تحريك الذهب سواء ارتفاعا او هبوطا، ومنها سعر الدولار على المستوى العالمى وكذلك السندات التي تطرحها الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة مثل الاتحاد الاوروبى وكذلك أمريكا ودول اسيوية، كما يرتبط أيضا بسعر النفط لأنه مؤشر لحركة الاقتصاد وهذه المتغيرات تؤثر بشكل يومى على أسعار المعدن.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن علاقة الذهب بكورونا هو انه مع بداية الازمة بدأت الدولة تتجه للاغلاق الاقتصادى وتضررت حركة التجارة العالمية وكذلك الاستثمارات وهو ما دفع المعدن للارتفاع بنسبة تتجاوز 25% منذ بداية كورونا لان المستثمرين والشركات لجأوا لشراء الذهب لأنه ملاذ امن وقت الاضطرابات السياسية والاقتصادية.