شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يصمد فوق الدعم– تحليل – 12-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج هجومه السلبي الأخير بمواجهته للدعم المستقر قرب 0.8730 ليشكل ذلك عائق قوي أمام التداولات السلبية وليجبره على البدء بالارتداد الإيجابي كما هو واضح بالرسم المرفق.

كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تشكيل السعر قريبا لهجوم صاعد قوي لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 0.8855 ومن ثم لتمتد التداولات نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 0.8940.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8740 و 0.8855

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم