شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع- تحليل - 12-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أم بتجميعه لعزم إيجابي جديد باندفاع مؤشر ستوكاستيك مجددا نحو مستوى 80 ليقترب بذلك من الهدف الأول المستقر عند 127.40, نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 126.60 ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية عند 127.45 وصولا للمقاومة الممتدة حاليا نحو 128.20 لتشكل بدوره الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.80 و 127.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد