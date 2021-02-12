شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-تحليل - 12-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا ضمن المسار الصاعد بثبات مستوى الدعم المحوري الممتد نحو 142.60 لنلاحظ من الرسم المرفق تجديد الضغط على الحاجز المتمركز عند 144.85. لابد من تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للأهداف الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب 146.00 و 146.75 على التوالي.

محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على تأجيل الهجوم الصاعد لحين اختباره للدعم الأولي المستقر عند 143.40 ومن ثم ليبدأ بالهجوم الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.20 و 146.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق