شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر دون المقاومة– تحليل - 12-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر البلاتين يوم أمس من الهدف الرئيسي المستقر عند 1275.00 ليشكل ذلك مقاومة قوية وليجبره على الارتداد بشكل سريع نحو 1225.00, نشير إلى أن الثبات المستمر فوق مستوى 1192.00 يدعونا لانتظار تجديد السعر لمحاولات الضغط على المقاومة بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القادمة.

كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص وصوله قريبا نحو الهدف المذكور سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1275.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد