شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز– تحليل -12-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس نظرا لثبات الحاجز المستقر عند 3.7900 لنلاحظ استمرار تقديمه لتداولات جانبية حتى هذه اللحظة, نذكر بأهمية انتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليمكنه ذلك من استئناف تسجيله للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 3.8400 و 3.8800.

نكرر التنويه إلى أن استسلام السعر لثبات الحاجز ومحاولة تسلله دون الدعم الأولي الممتد نحو 3.7100 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لنتوقع تشكيله بذلك لموجات تصحيحية هابطة قد تمتد نحو 3.6400 و 3.5800 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.7100 و 3.8400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز الحاجز