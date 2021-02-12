شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض أسعار البلطى المزارع بين 16–21 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12 – 2 – 2021 انخفاضا فى أسعار البلطى المزارع فى الأسواق المحلية.

وقال محمد الرشيدى تاجر أسماك جملة أن أسعار البلطى المزارع انخفضت ما بين 1 – 2 جنيها للسعر الجملة حيث سجل سعر كيلو البلطى 1 ، 18 – 21 جنيها للكيلو مقابل 20 – 22 جنيها للكيلو بينما انخفض سعر البلطى 2 ليسجل 16 – 17 جنيها للكيلو مقابل 17- 19 جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

وأضاف الرشيدى في تصريح لليوم السابع أن أسعار السمك البورى 1 ليتراوح بين 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

أشار إلى أن أسعار القشر بياض تتراوح بين بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.