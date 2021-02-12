شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.8923، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 0.8860 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.8923 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط