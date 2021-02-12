شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف الأول – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.7760 ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7820.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.7625 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد