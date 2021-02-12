الاقتصاد

الدولار الأسترالي يلامس الهدف الأول – تحليل - 12-02-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف الأول – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.7760 ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7820.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.7625 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا