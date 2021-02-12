شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الدعم – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية يوم أمس ليقترب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يرتفع الآن إلى 60.15، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول الهدف المذكور، حيث إن كسره سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.

بالمقابل، نشير إلى أن صمود دعم القناة الصاعدة أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية بزيارة مناطق 63.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط