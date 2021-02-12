شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستمر بالانخفاض – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من كسر دعم النموذج السلبي المشار له يوم أمس ليتداول بسلبية ويقترب من هدفنا المنتظر عند 57.17، ليبقى الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 56.11 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 58.90 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط