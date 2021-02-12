شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأسفل – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بسلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 27.60، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف اختبار مستوى 25.50 بشكل رئيسي، ويحتاج السعر لكسر مستوى 26.60 لتسهيل مهمة تحقيق الهدف المذكور.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يتطلب ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 27.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط