شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1830.00، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1765.00.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1830.00 ثم 1838.10 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط