شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بميل صاعد ليقترب من اختبار مقاومة القناة اللحظية الهابط التي تظهر بالصورة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.2635 ثم 1.2590.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2780 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط