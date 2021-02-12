شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء الآن، ليشكّل حافز سلبي نتوقع أن يساهم بدفع السعر للانخفاض من جديد.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 105.20، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 103.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط