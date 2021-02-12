شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتجه نحو اختبار الدعم – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليقترب من اختبار دعم القناة الصاعدة الذي يرتفع الآن إلى 1.3745، يرافقه ظهور تشبع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.3965 كمحطة رئيسية تالية.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً ما لم يتم كسر مستوى 1.3745 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3720 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد