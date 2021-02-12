شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر الحافز الإيجابي – تحليل - 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ يوم أمس، ويستمر بالتحرك حول مستوى 1.2130، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، والذي تبدأ أهدافه عند 1.2173 وتمتد إلى 1.2300 بعد تخطي المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2064 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2065 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد