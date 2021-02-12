شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 29 من كانون الثاني/يناير، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2122 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2130، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2119، بينما حقق الأعلى له عند 1.2135.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساع إلى ما قيمته 80.8 مقابل ما قيمته 79.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.