شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في 13 شهراً مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير 2020 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى منذ 24 من الشهر ذاته وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 0.19% لتتداول عند مستويات 57.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.94$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.24$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.10% لتتداول عند 60.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.82$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 61.14$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.50 مقارنة بالافتتاحية عند 90.41، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساع إلى ما قيمته 80.8 مقابل ما قيمته 79.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الخامس من شباط/فبراير اتساع العجز لنحو 6.6 مليون برميل مقابل نحو 1.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.9 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 469.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء الماضي ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.3 مليون برميل، لتعد المخزونات بذلك عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.7 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 7% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الامريكي جو بايدن عن كون الصين تستعد "لتناول غدائنا"، الأمر الذي آثار القلق من تجدد التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطون، وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق عطلة العام القمري الجديد في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة.

ويذكر أن البيت الأبيض أفاد بالأمس أن الرئيس الأمريكي بايدن أجرى محادثته الأولى مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبنيج والتي أبدى من خلالها قلقه حيال "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" وكذلك حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج، وجاء ذلك عقب أقل من أسبوع من أعرب بايدن عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين وأنه "سنركز على قواعد الطرق الدولية".

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا الأربعاء توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 106.99 مليون ولقي 2,347,015 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت المنظمة من خلالها توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 5.79 مليون برميل يومياً من 5.9 مليون برميل يومياً في التقرير السابق، مع الإفادة بأن الاقتصاد العالمي يظهر علامات على بوادر انتعاش خلال هذا العام، إلا أن الطلب على النفط يتباطأ في الوقت الراهن وأنه قد يرتفع في النصف الثاني من 2021.

كما تطرق تقرير منظمة أوبك إلى أن إنتاج النفط من قبل المنظمة ارتفع خلال كانون الثاني/يناير بواقع 180 ألف برميل يومياً إلى 25.5 مليون برميل يومياً، وفي نفس السياق، فقد خفض المنظمة توقعاتها حيال نمو الإمدادات النفطية الإجمالية من خارج أوبك خلال هذا العام إلى 670 ألف برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة عند 850 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، أعربت وكالة الطاقة الدولية بالأمس عن كون إمدادات النفط العالمية لا تزال أكبر من الطلب العالمي نظراً لاستمرار قيود الإغلاق المفروضة في العديد من الدول حول العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مع التطرق لتوقعاتها بأن تبدأ منظمة أوبك بتقليص تخفيضات الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام وسط التوقعات بارتفاع الطلب بقوة وفي ظلال استمرار التوقعات بنمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي أسفر عن بقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في أعقاب تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها في أكثر من عام.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 299 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أحدى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 407 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.0 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج تعكس تراجع 2.1 مليون برميل يومياً أو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.