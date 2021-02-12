شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تقرر إجراء قرعة علنية لتسكين حائزى الأراضى المقننه بالشيخ زايد نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزى الأراضى التى تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء ضمن حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد.، اعتبارا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 9/3/2021.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة أقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات (38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796 )، يوم الأحد 28/2/2021، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف : 12 ألف م2، أرقام طلبات(11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766)، يوم الثلاثاء 2/3/2021.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفا : 16 ألف م2، أرقام طلبات (91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812)، يوم الخميس 4/3/2021، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16 ألفا : 17 ألف م2، أرقام طلبات (8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793)، يوم الأحد 7/3/2021.

وقال: سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفا : 50 ألف م2، أرقام طلبات (17/756 – 157 – 262 – 490 - 491)، يوم الثلاثاء 9/3/2021.

ونوه المهندس مصطفى فهمي، إلى أن جلسات القرعات العلنية ستقام بمقر حديقة البيئة بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الـ12 ظهراً بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات، مشيراً إلى أنه على حائزى الأراضى الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانوناً الحضور لمقر الجهاز في الفترة من 14/2/2021: 25/2/2021، لاستكمال الإجراءات.