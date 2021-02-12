شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الحمعة 12 -2-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وكشف محمد أبو غازى تاجر لحوم أن أسعار اللحوم الكندوز الأكثر تداولا مستقرة في السوق محلى نظرا لانخفاض أسعار المواشى خلال تلك الفترة ، موضحا أن سعر الكيلو الكندوز يتراوح في محلات الجزارة بين 120 جنيها للكيلو وتصل الي 140.جنيها للكيلو.

وأشار أبو غازى في تصريح لليوم السابع أن أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، مضيفا أن اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو ، وأسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها،

وكان تقرير لوزارة الزراعة، الذى حصل " الخليج 365 "، على نسخه منه أكد أنه في يخص مشروع إحياء البتلو ، والذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد و تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

وبلغ إجمالي التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم اتاحته في عام 2020. هذا وقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه ، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربي صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف).‏ ويجرى حالياً التوسع في تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التي حققها.

وتابع تقرير وزارة الزراعة، أن البرنامج موجه لصغار المربين، حيث أنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بإعضائها، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر والتي تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.