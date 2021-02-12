شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بينما ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ويتغيب نبض التداول اليوم الجمعة عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ومؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة عيد الربيع والذي يمتد للأربعاء أو لنحو أسبوع ويعرف بعطلة العام القمري الجديد.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 57.5 مقابل انكماش عند 48.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون ولاية فيكتوريا الاسترالية سيتم إغلاقها لمدة خمسة أيام نظراً للقلق من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 106.99 مليون ولقي 2,347,015 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.07% ليربح 1.36 نقطة ويصل إلى المستوى 1,932.16، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.28% ليخسر 83.57 نقطة ويصل إلى المستوى 29,479.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.45% ليربح 134.85 نقطة ويصل إلى المستوى 30,173.57، بينما انخفض مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 1.16% ليخسر 148.04 نقطة ويصل إلى المستوى 12,613.09، كما تراجع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا 0.49% ليخسر هو الأخر 33.61 نقطة ويصل إلى المستوى 6,816.50.