شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 57.5 مقابل انكماش عند ما قيمته 48.3 والتي عدلت من انكماش عند 48.7 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع.