شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: ريف الوجه البحرى يتصدر المحافظات فى انخفاض معدل الفقر بـ4.74% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير إن ريف الوجه البحرى تصدر المحافظات فى انخفاض معدل الفقر ،موضحا ان نسبة معدل الفقر انخفض لاول مرة فى ريف الوجه البحرى بنسبة 4.74% يلية ريف الوجه القبلى بنسبة 3.79%.

واوضح التقرير ان مصر شهدت لاول مرة انخفاض معدل الفقر منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% فى 2017/2018.

وأكد التقرير أن جميع محافظات الجمهورية شهدت انخفاض معدلات الفقر مما يؤكد على التوزيع المتوازن للاستثمارات العامة التى تنفذها الحكومة فى المشروعات القومية وذلك بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هى الأكبر فى تاريخ مصر.