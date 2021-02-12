شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المدابغ: أسعار الجلود انخفضت 50% بسبب كورونا والقدم بـ25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الجلود انخفضت خلال أزمة كورونا لأكثر من 50% حيث كان سعر القدم 50 جنيها في حين يتراوح سعر القدم اليوم بين 20-25 جنيها للمصنع ، مشيرا إلى أن هذه الأسعار يجب و وأن يشعر بها المواطن حاليا بانخفاض أسعار على المنتجات الجلدية من أحذية وحقائب .

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه حاليا معظم المدابغ تعمل بنصف طاقتها منذ ظهور الأزمة في مصر ، مشيرا إلى أن الشعبة تعمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الاتحاد العربى للجلود من اجل فتح أسواق جديدة سواء على المستوى العربى أو الأفريقي للحفاظ على الصناعة خلال تلك الازمة العالمية .

وكانت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات طالبت بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائى الذى يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية

وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود إن الهدف من الاجتماع مع وزيرة الصناعة بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم فى حل الأزمة من جذورها.

وطالب السمالوطى بإدراج أوجه الاحذية ( ألفوندى) ضمن قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التى تمتلك بطاقة احتياجات مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية .