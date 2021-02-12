شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يغلق على انخفاض بحوالي 4% رغم انخفاض خسائرها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تداولات اليوم الخميس عقب استيعاب الأسواق لنتائج أعمال الشركة عن الربع السنوي الرابع من عام 2020.



كانت "أوبر" قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل خسائر فصلية بنحو 968 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بخسائر فصلية قدرها 1.096 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وهبطت إيرادات شركة النقل ومشاركة الركوب بنسبة 16% إلى 3.165 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى إيرادات عند 3.58 مليار دولار.



وسجلت "أوبر" خسائر قدرها 6.768 مليار دولار في العام الماضي بأكمله بعد خسائر قدرها 8.506 مليار دولار في عام 2019.



من ناحية أخرى، صرح المدير التنفيذي لـ"أوبر" "دارا خسروهاشي" بأن شركة خدمات النقل استبعدت فكرة الاستثمار في العملة الرقمية "البيتكوين" على غرار ما فعلت شركات عالمية أبرزها "تسلا" التي استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة المذكورة.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "أوبر" بنسبة 3.9% وأغلق جلسة الخميس عند 60.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 64 دولارا وأقل سعر عند 60.4 دولار.