شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق مستقرة ولكن بأرقام قياسية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة أخرى من الاستقرار، يوم الخميس حيث بدأ الزخم القوي في السوق الذي انطلق في فبراير يفقد قوته. وانخفض المؤشر القياسي الرئيسي 7.5 نقطة من أعلى مستوى قياسي له عند 31430.70 نقطة. وارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.2% ليحقق أعلى مستوى له عند 3916.38 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ناسداك 0.4% إلى 14025.77 نقطة، وهو أيضا رقم قياسي جديد.

كان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداءً، حيث انخفض بأكثر من 1%، بينما دعمت أسهم التكنولوجيا السوق.

تلقت الأسهم الدعم من بيانات اقتصادية والتفاؤل حيال أداء الاقتصاد وآفاق إقرار حزمة تحفيز مالية إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» في خطاب الأربعاء باستمرار السياسة النقدية التيسيرية لدعم تعافي سوق العمل الذي اعتبره بعيداً عن الوصول للتشغيل الكامل.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بلغت 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي، ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 760 ألف طلب.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3 بالمئة بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم دانون 2.8 بالمئة بعد أن طالبت شركة الاستثمار ارتيسان بارتنرز بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.

وتراجع سهم كومرتس بنك الألماني 2.9 بالمئة بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الأخير من العام الماضي.

أسواق آسيا

وكانت الأسهم الآسيوية مختلطة الخميس بعد ارتفاع قوي في الأسابيع الأخيرة حيث ظل المستثمرون على اطلاع على التقدم في محادثات التحفيز الأمريكية وبدء طرح اللقاحات.

وتضاءل التداول بسبب العطلات في الأسواق الرئيسية (طوكيو وشنجهاي وسيول وتايبيه)، ولا سيما رأس السنة الصينية الجديدة، والتي ستشهد إغلاق معظم المنطقة لعدة أيام.

وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سينج 0.5 في المائة عند 30173.57 نقطة، وفي سيدني تراجع المؤشر 0.1% ليغلق عند 6850.10 نقطة.