شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة قياسية لـ«بيتكوين».. والدولار يهبط أمام بعض العملات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية الخميس، تحت وطأة بيانات أضعف قليلا من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أعقبت أرقام تضخم هزيلة ورسالة تصب في اتجاه التيسير النقدي من الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي. لكن حركة العملات لازمت نطاقا ضيقا بسبب عطلات في اليابان والصين.

وفي قطاع العملات المشفرة، بلغت بيتكوين ذروة قياسية جديدة عند 48 ألفا و481.45 دولار، مواصلة زحفها صوب الخمسين ألف دولار. وبلغت العملة 47 ألفا و685 دولارا في أحدث سعر لها، مرتفعة 6.3 بالمئة بعد أنباء بأن بي.إن.واي ميلون أصبحت أحدث شركة تتبني العملات المشفرة. كذلك لم تستبعد «ماستركارد» و«أوبر» من دخول عالم العملات المشفرة. يأتي ذلك بعد أيام على كشف شركة «تيسلا» عن 1.9مليار دولار من البيتكوين في ميزانية الشركة.

وأظهرت بيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 793 ألف للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مقارنة مع 812 ألفا قبل أسبوع. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 757 ألف طلب.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، «وتيرة التحسن البطيء لسوق العمل تبرر ميل مجلس الاحتياطي للتيسير النقدي وهو ما قد يُعرض الدولار لضعف متزايد على المدى القصير.»

جاء تقرير إعانة البطالة عقب بيانات الأربعاء التي أظهرت التضخم الأساسي الأمريكي عند صفر الشهر الماضي، بينما توقعت السوق 0.2 بالمئة.

وارتفع اليورو نحو 0.1 بالمئة إلى 1.2134 دولار. ولم تتأثر العملة بتوقع المفوضية الأوروبية انتعاش اقتصاد منطقة اليورو دون التقديرات السابقة في 2021.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 90.393. والعملة بصدد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر كانون الأول. لكن قبل الأسبوع الحالي، كان الدولار مرتفعا أكثر من اثنين بالمئة منذ يناير كانون الثاني في ظل تغطية المستثمرين لمراكز مدينة حادة في العملة. (وكالات)