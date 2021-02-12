شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض على خط أزمة نقص أشباه الموصلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض الخميس إن مسؤولي الإدارة يعملون على معالجة نقص رقائق أشباه الموصلات المتزايد والذي أبطأ الإنتاج بقطاع صناعة السيارات في أنحاء العالم. وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة بايدن «تعكف على تحديد نقاط الاختناق بسلسة الإمداد وتعمل بدأب مع الأطراف الرئيسية بالصناعة ومع شركائنا التجاريين من أجل بذل المزيد.»

القضية أحد العوامل وراء خطط بايدن لتوقيع أمر تنفيذي خلال الأسابيع المقبلة من أجل إجراء مراجعة شاملة لمشاكل سلاسل إمداد السلع الحيوية.

كانت جنرال موتورز قالت الأربعاء إن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي قد يقلص أرباح 2021 بما يصل إلى ملياري دولار. ويوم الثلاثاء، مددت الشركة، أكبر صانع سيارات أمريكي، تخفيضات الإنتاج في ثلاثة من مصانعها بأمريكا الشمالية وقالت إنها ستصنع السيارات جزئيا ثم تتم تجميعها لاحقا في مصنعين آخرين بسبب نقص الرقائق.

وقالت منافستها الأمريكية فورد إنها خفضت إنتاج شاحنتها عالية الربحية والأعلى مبيعا إف-150، في حين قلص العديد من منتجي السيارات الآخرين إنتاجهم في الولايات المتحدة والعالم.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علنا إنه «حوار نشط مع جميع الأطراف المعنية - من شركات السيارات إلى شركات أشباه الموصلات، فضلا عن قادة الكونجرس والشركاء الدبلوماسيين - لمعرفة ما يكمن القيام به بما يكفل عدم تأثر العمال الأمريكيين سلبا بهذا النقص».

وأضاف في تصريحات لرويترز أن من الضروري «التوصل إلى حلول مستدامة لمعالجة المشاكل طويلة الأمد التي تواجهها صناعة أشباه الموصلات والمستخدمون النهائيون لتلك المنتجات».

(رويترز)