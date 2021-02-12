شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليون مشترك في «ديزني بلس».. الشاشات تعوض إغلاق المنتزهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم «ديزني» 1.5% في تداولات ما بعد إغلاق السوق، بعد إعلان الشركة الأمريكية عن أرباح فصلية (الربع المالي الأول 2021) مفاجئة، حيث بلغت ربحية السهم 32 سنتاً معدلة مقابل توقعات بخسارة 41 سنتا وفقا لـ«رفينيتيف».

كذلك فاقت الإيرادات التوقعات مسجلة 16.25 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار المتوقعة.

وقالت «ديزني» إن لديها الآن ما يقرب من 95 مليون مشترك في خدمة البث ديزني بلس الخاصة بها بنهاية الربع المنتهي في 2 يناير/ كانون الثاني. يأتي هذا بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية لشركة ديزني لبعض المشتركين.

ومع ذلك، انخفض متوسط ​​الإيرادات الشهرية لكل اشتراك مدفوع في «ديزني بلس» بنسبة 28% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، من 5.56 دولار إلى 4.03 دولار.

وقالت الشركة أن لديها الآن أكثر من 146 مليون مشترك مدفوع عبر خدمات البث المباشر الخاصة بها. تشمل منصات ديزني الأخرى الموجهة للمستهلكين «إسبن بلس» و«هولو».

وانخفضت الإيرادات في قطاع المنتزهات والتجارب والمنتجات في ديزني بنسبة 53% إلى 3.58 مليار دولار، حيث تم إغلاق العديد من المنتزهات الترفيهية أو تعمل بسعة منخفضة وتم تعليق السفن السياحية والجولات المصحوبة بمرشدين.

وقالت الشركة إن تفشي وباء كوفيد-19 كلف هذا القسم حوالي 2.6 مليار دولار من الدخل التشغيلي المفقود خلال الربع الأول من السنة المالية.