شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة «بامبل» أصغر مليارديرة تنفيذية في «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم تطبيق «بامبل» Bumble، المدعوم من بلاكستون، 47% عند إدراجها في ناسداك الخميس، مما يشير إلى بداية سريعة لمشغل تطبيق المواعدة الذي يتيح للمرأة فقد أخذ المبادرة في المحادثة. وفتحت أسهم «بامبل» بسعر 63 دولارا، وهو أعلى بكثير من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 43 دولارا، مما أدى إلى زيادة 2.15 مليار دولار في قيمة الشركة التي كانت قيمتها قرابة 7 مليارات دولار عند الإدراج.

من جانبها أصبحت ويتني وولف هيرد، الرئيس التنفيذي لشركة «بامبل»، والبالغة من العمر 31 عاما، واحدة من أوائل النساء اللواتي تقود شركتها للاكتتاب العام. وتقدر حصة هيرد بأكثر من 900 مليون دولار، وارفعت ثروتها الإجمالية إلى أكثر من مليار دولار بعد الإدراج، لتكون بذلك أصغر مليارديرة تنفيذية في وول ستريت. وباعت «بامبل» أسهمها قبل أيام من يوم «عيد الحب» الفالنتاين.

وتستحوذ النساء على 73% من مجلس إدارة «بامبل». وتمثل النساء اليوم 7.4% فقط من الرؤساء التنفيذيين في أكبر 500 شركة (فورتشن 500)- وهو رقم قياسي على الإطلاق ولكنه لا يزال منخفضا بشكل مذهل. وعدد مؤسسات الشركات العامة أقل من ذلك بكثير.

وفي دراسة أجريت عام 2018، وجدت مجموعة بوسطن الاستشارية «فجوة واضحة بين الجنسين في تمويل الأعمال الجديدة». وفقًا للبحث، بلغ متوسط ​​الاستثمارات في الأعمال التجارية التي أسستها النساء أو شاركت في تأسيسها 935 ألف دولار، أي أقل من نصف متوسط ​​2.1 مليون دولار الذي حصل عليه الرجال.

على الرغم من ذلك، مقابل كل دولار من التمويل المستثمر، حققت الشركات الناشئة التي أسستها النساء وشاركت في تأسيسها 78 سنتا بينما أنتجت الشركات الناشئة التي أسسها الذكور 31 سنتا فقط.