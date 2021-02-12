شكرا لقرائتكم خبر عن ضمادة تشخّص ضعف الدورة الدموية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من جامعة ميسوري الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، ضمادة ذكية، «مستشعر أوكسجين»، تتألف من مادة مرنة تشخص ضعف الدورة الدموية والأوكسجين وقرحة الضغط، وهو جرح ينتج عن ضغط موضعي متواصل عند مريض طريح الفراش أو على كرسي متحرك؛ وذلك من خلال وضعها على مناطق من الجسم تتعرض لضغوط كالكاحلين أو الوركين، وإذا بدأت الدورة الدموية بالتقلص وانخفاض الأوكسجين يتغير لون الضمادة، الذي يظهر من خلال تطبيق على الهاتف الذكي.

وأشار العلماء إلى أن الضمادة تتميز بالمرونة، ويمكن مراقبة الجسم من خلال تطبيق على الهاتف الذكي وعن بُعد، وبسعر متاح للجميع؛ إذ تبلغ كلفة المواد التي صممت منها الضمادة دولاراً واحداً.