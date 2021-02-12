شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بنين تقبل فتيات لأول مرة منذ 640 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أعلنت مدرسة «وينشستر»، إحدى أقدم وأعرق المدارس الخاصة للبنين في بريطانيا، أنها ستفتح أبوابها للفتيات لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 640 عاماً. وأكدت المدرسة قبول الفتيات فقط في الصف السادس، وسيكون بإمكانهن الاختيار بين قضاء عامهن الدراسي في المدرسة أو بدوام نهاري فقط.

وقالت المدرسة، التي يبلغ تكلفة قسطها السنوي 41.709 ألف جنيه استرليني، والتي تأسست عام 1382 في هامبشاير، بهدف تعليم 70 شخصاً فقيراً ومحتاجاً، إن هذه الخطوة كانت جزءاً من «رؤية جديدة وبرنامج مهم للتغيير».

وبهذا الإعلان يتقلص عدد المدارس في بريطانيا التي تستقبل البنين فقط إلى 3 مدارس ثانوية، وهي: إيتون وهارو ورادلي، والتي تواجه دعوات لتغيير سياستها.

وتقوم «وينشستر»، التي يعد وزير المالية ريشي سوناك من بين طلابها السابقين، وكابتن الكريكيت الهندي السابق منصور علي خان باتودي وجوس ويدون، كاتب السيناريو والمخرج السينمائي وراء أفلام «أفينجرز»، بتعليم حوالي 700 طالب يعيشون داخل المدرسة، ووفقاً لخطة الكلية ستنضم أولى التلميذات بحلول سبتمبر/أيلول 2022