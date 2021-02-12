شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج متنزهات برائحة البن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاحت رائحة القهوة في متنزهات كراكوف المغطاة بالثلوج؛ إذ ترش سلطات المدينة الواقعة جنوبي بولندا، بقايا البن المطحون المقدم في المقاهي المحلية، بدلاً من الرمال أو الملح في المساحات الخضراء.

وذكرت إدارة الحدائق في كراكوف أن استخدام القهوة يشكل خياراً «صديقاً للبيئة وأرخص ثمناً»، قائلة إن الفكرة «أثارت حماسة كبيرة بين السكان والكثير من المقاهي».

وأفادت الإدارة على موقعها الإلكتروني بأن استخدام القهوة على الأرض كان أيضاً «مناسباً للكلاب».

ويشارك أكثر من 50 مقهى محلياً في المبادرة، من خلال تقديم بقايا البن من محالّها، فيما أبدت المدينة أملها أن يُسهم ذلك في تشجيع مزيد من السكان المحليين على شراء القهوة؛ لمساعدة المقاهي «في هذا الوقت العصيب».