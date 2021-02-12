العويس: «الوطني» ركيزة رئيسة لمسيرة الإنجازات



أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس الوطني الاتحادي ومن خلال ما حققه من إنجازات نوعية خلال مسيرته التي ترافقت مع تأسيس دولة الإمارات، يشكل أحد الركائز الرئيسية لمواصلة مسيرة الإنجازات في العمل البرلماني، وبناء المستقبل المشرق الذي تتطلع لتحقيقه دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق أعلى معدلات التقدم والازدهار للمجتمع الإماراتي والوصول إلى المراكز الأولى وصدارة دول العالم.

وقال في تصريحات خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، لقد تمكن المجلس من خلال دوره كسلطة تشريعية ورقابية من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، كما أنه وضمن جهوده المتواصلة لتأسيس علاقات تكاملية مع الجهات الحكومية، وسعيه لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كان الأقدر على نقل قضايا المواطنين ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، الأمر الذي أسهم في تمكين شعب الإمارات من تحقيق الإنجازات والريادة في الكثير من القطاعات، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية.

وبيَّن أن المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة دستورية عريقة كان له الدور الكبير في نهضة دولة الإمارات من خلال مناقشة وإقرار العشرات من القوانين والقرارات، قائلا: «إن مرحلة التمكين التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«تعزز الدور الذي يقوم به المجلس ليكون صوت المواطن الذي يتمكن عبره من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وتحمل مسؤولياته الوطنية في مواصلة مسيرة التطور والازدهار».