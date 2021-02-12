شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار وفئات السيارات الجديدة.. بيجو 3008 موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت أسعار وفئات السيارة الجديدة بيجو 3008 كالاتى الفئة الاولى Active Pack من 347.990 ألف جنيه أما الفئة الثانية Allure Pack بسعر 384.990 ألف جنيه واخيرا الفئة الرابعة GT لاين بسعر 419.990 ألف جنيه .

أبرز المواصفات:

تأتى السيارة بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك رباعى الأسطوانات، يسع 1600 سى سى، ينتج عنه قوة 165 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

فيما يبلغ متوسط الإستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما تعتمد السيارة بيجو على منظومة الجر الأمامى، والتى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية .

و تشتمل السيارة الجديدة على العديد من وسائل الأمان والسلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق الأمامى والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني للفرامل EBD ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل ABA، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وامكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر.

أما الكماليات التى تشملها السيارة بيجو 3008 فامتمثلة في مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط 17 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكى مع وجود مخارج خلفية، وإمكانية التحكم فى المقاعد الامامية، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، ومسند يد أمامى خلفى، وزر تشغيل /إيقاف المحرك، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وحساسات مطر.