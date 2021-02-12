شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير المالية يكشف دور المراكز اللوجستية فى مواجهة المستورد الوهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن المراكز اللوجستية عبارة عن أماكن لتجميع قواعد بيانات كاملة لمنظومة التجارة الدولية من الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، والأجهزة للأمنية، وهيئة إدارة الغذاء، والإفراج عن الواردات والصادرات.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المراكز اللوجستية تساعد على إنجاز العمل بسرعة ودقة، موضحًا أنها تعمل على تقليل المدى الزمني الذي يستغرقه إتمام إجراءات كل جهة.

وأوضح أن منظومة «النافذة» تشتمل على منصة إلكترونية لوضع قواعد بيانات والحصول على المعلومة التي ترغب فيها المنظومة، مؤكدًا أن العمل يتم من خلال التعامل «أونلاين».

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن النظام يعتمد على طلب حصول المستورد أو المستثمر أو المنتج والمصنع العادي على رقم تعريفي بنظام المعلومات المسبقة «ACI»؛ لإتمام الإجراءات عبر منظومة المخاطر التي لم تكن تعمل بشكل كلي.

ولفت إلى أن نظام المعلومات المسبقة يساهم في الانتهاء من كل الإجراءات قبل الوصول إلى الموانئ المصرية، معددًا مزايا النظام في انتهاء ظاهرة البضائع المهملة، والمستورد الوهمي، والسلع المحظورة، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي.

ومن جانب اخر، كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، أهمية التوجيهات الرئاسية للحكومة بضرورة توفير معامل مركزية في جميع الموانئ المحورية لسرعة تنفيذ الإفراج الجمركي ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية مع سارة حازم ، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الوزارة تستهدف الوصول الى زمن الإفراج الكلي للبضائع من 3 إلى 5 أيام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوفر المعامل فى الموانى المحورية.

وأوضح عبد العزيز، أن هناك وجود مجموعة من الإجراءات تتم فى الموانى ، وهي إجراءات جمركية وإجراءات اللوجيستيات الخاصة بالموانئ التابعة لوزارة النقل، وإجراءات خاصة بفحص البضائع والعينات الخاصة بالسلع الواردة من الخارج في المعامل سواء كانت هذه المعامل تابعة لوزارة الصحة أو وزارة الزراعية أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أو سلامة الغذاء، وذلك حسب طبيعة كل سلعة.