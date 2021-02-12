شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يغلق على ارتفاع مع إبرام المزيد من عقود بيع لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات اليوم الخميس مع إعلان الشركة الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية عن مزيد من عقود بيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وكشفت الشركة اليوم عن أن الولايات المتحدة تعاقدت معها على شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أمريكا والحكومات الأخرى حول العالم لمكافحة أزمة فيروس كورونا والسيطرة على تفشي المرض سواء بإجراءات الإغلاق وقيود العزل أو عن طريق توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من المرض.



وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن جامعة "جون هوبكينز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز حاجز 108 ملايين حالة واقترابه من 110 ملايين حالة على مستوى العالم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "موديرنا" بنسبة 2.3% وأغلق جلسة الخميس عند 183.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 184.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 176.2 دولار.