شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يستقر سلبياً و"ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا داو جونز) في ختام تداولات اليوم الخميس ليحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية إعلان وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 755 ألف طلب.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم" باول" قد تعهد بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل كامل.



وأكد "باول" على أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة وبعيدة عن التعافي الكامل بسبب جائحة كورونا.



ولا تزال الأسواق في ترقب لتمرير حزمة التحفيز المالية في الولايات المتحدة التي اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن وتقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 44 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 58.42 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.54% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 61.14 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 61.5 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة أقل من 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 31430 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 31452 نقطة وأقل مستوى عند 31244 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل53 نقطة) إلى 14025 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14058 نقطة وأقل مستوى عند 13916 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3916 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3925 نقطة وأقل مستوى عند 3890 نقطة.