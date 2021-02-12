شكرا لقرائتكم خبر عن عملة بيتكوين تسجل مستو قياسى جديد عند 48 ألفا و481 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس، وسجل 48 ألفا و481 دولارا خلال التعاملات على منصة "بيت ستامب".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ارتفعت قيمة العملة المشفرة عقب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية "ماستر كارد"، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

وقال راج دهامودهاران المسؤول عن الأصول الرقمية في "ماستر كارد"، إن الشركة ستسمح بالتعاملات باستخدام عملات رقمية محددة وتجري اتصالات مع البنوك المركزية التي تعمل على تطوير عملات رقمية خاصة بها.