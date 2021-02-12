شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من مسطحات الدرفلة إلى 37.4 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد صلب إلى 37.4 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 7.4 مليون دولار في نوفمبر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 406.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة لتصل إلى 25.1 مليون دولار نوفمبر الماضي، مقابل 23.6 مليون دولار في الشهر المماثل عام 2019، بزيادة بلغت 6.3%.

وقالت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في نوفمبر الماضي تضمنت أيضا صادرات السجاد والكليم لتصل إلى 36.3 مليون دولار، مقابل 26.8 مليون دولار في الفترة المقابلة بنسبة زيادة بلغت 35.7%، كما بلغت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية نحو 100.4 مليون دولار، مقابل 84.1 مليون دولار في نوفمبر 2019، بنسبة زيادة بلغت 19.4%.

وارتفعت الصادرات المصرية من القضبان وعيدان وأسلاك من حديد إلى 29.9 مليون دولار نوفمبر الماضي، مقابل 10.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 179.3%، كما بلغت قيمة صادرات البلاط والأدوات الصحية الخزفية نحو 22 مليون دولار، مقابل 21.7 مليون دولار نوفمبر 2019 بنسبة زيادة بلغت 1.6%.

وسجلت قيـمة العجز فى الميزان التجارى تراجعا طفيفا لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.7٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2%، وبلغـت 2.2 مليار دولار نوفمبر الماضى، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.4%، وبلغت 5.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.