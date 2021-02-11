شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع رغم تساقط أمطار غزيرة في الأرجنتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من تساقط أمطار غزير في الأرجنتين.



وشهدت العديد من المناطق في الأرجنتين تساقطا غزيرا للأمطار مما اثار التكهنات حول تحسن جودة ووفرة المحاصيل الزراعية لا سيما الذرة والصويا، ومن ثم الضغط على الأسعار.



مع ذلك، أظهر تقرير صادر عن بنك "جولدمان ساكس" توقع من خلاله ضعف المعروض من العديد من السلع – عدا النفط – لا سيما الزراعية والصناعية بسبب جائحة "كورونا"، وهو ما سيدفع أسعار هذه السلع نحو الارتفاع في العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 1% إلى 5.41 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 5.46 دولار وأقل سعر عند 5.24 دولار.