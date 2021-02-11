شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 755 ألف طلب.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم" باول" أمس بأنه يتعهد بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل كامل.



ولم ينجح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بعد في إقناع الكونجرس بتمرير حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% أو ما يعادل3 سنتات واغلق المعدن النفيس عند 27.047 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.350 دولار وأقل سعر عند 26.750 دولار.