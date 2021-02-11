شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للين الياباني أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل متابعة الأسواق لمناقشات الخطة التحفيزية المقترحة في الولايات المتحدة.



ولا تزال الدول والحكومات على مستوى العالم تحاول السيطرة على جائحة كورونا مع تجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي حاجز 108 ملايين حالة واقترابه من 110 ملايين حالة.



ومن أبرز اللقاحات التي تقوم الدول بتوزيعها للسيطرة على كورونا لقاح "موديرنا – بيونتك" ولقاح "أسترازينيكا" ولقاح "موديرنا".



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



ولم تلمح أي حكومة أو بنك مركزي إلى التراجع عن السياسات النقدية التيسيرية والتحفيزية حتى الآن مع استمرار جائحة "كورونا" حيث أطلقت العديد من البنوك المركزية برامج لشراء الأصول وخفضت الفائدة قرب الصفر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.7، وسجل أعلى سعر عند 104.8 وأقل سعر عند 104.5.