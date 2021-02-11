شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الخميس متأثرة بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة مع تفسير الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 755 ألف طلب.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم" باول" قد تعهد بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل كامل.



وأكد "باول" على أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة وبعيدة عن التعافي الكامل بسبب جائحة كورونا.



ولا تزال الأسواق في ترقب لتمرير حزمة التحفيز المالية في الولايات المتحدة التي اقترحتها إدارة الرئيس ""جو بايدن وتقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.