شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الانخفاض و"برنت" لا يزال أعلى 61 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام وقع تحت وطأة الضغوط عقب صدور توقعات "أوبك".



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 6.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



ومع اقتراب المزيد من قيد الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، أعلنت منظمة "أوبك" خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري مشيرة إلى أن الطلب سيرتفع بنحو 5.8 مليون برميل يوميا في عام 2021 مقارنة بتقعات السابقة بنمو قدره 5.9 مليون برميل يوميا في السابق.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% إلى 61.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 61.5 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.