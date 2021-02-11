شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يواصل الصعود.. والذهب يفقد 16 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار البلاتين ارتفاعها الخميس معززة مكاسبها عند أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، بفضل آمال بالسوق في أن يدعم تعاف اقتصادي الطلب من قطاع السيارات.

إلى ذلك، انخفض الذهب تسليم أبريل عند الإغلاق 15.9 دولار إلى 1826.80 دولار للأوقية، بينما انخفضت أونصة الفضة تسليم مارس 3 سنتات إلى 27.05 دولار للأوقية وظل عقد النحاس لشهر مارس عند 3.77 دولار للرطل.

وصعد البلاتين 1.3% إلى 1257.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز في وقت سابق بما يصل إلى 2.2% إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015.

كما زاد البلاديوم 0.2% إلى 2361.04 دولار للأوقية، ليكون غير بعيد عن ذروة نحو ثلاثة أسابيع التي سجلها الأربعاء، ويستخدم مصنعو السيارات المعدنين في المحولات الحفازة لتنقية أبخرة العادم.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس: تنظر السوق إلى ما بعد الجائحة، إلى التعافي في قطاع السيارات، والذي سيحدث في نهاية المطاف.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس: يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على أسعار الذهب والفضة. ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة. (رويترز)