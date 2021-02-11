الركض وراء «يونيكورن»

في كل عام، يتم الحكم على صحة الاقتصاد البريطاني وحجم المخاطر التي تواجهه وخاصة في القطاع التقني من خلال عدد شركات «يونيكورن» العاملة، أي الشركات التي حصلت على تقييمات بمليار دولار على الأقل.

لحسن الحظ يرتفع عدد شركات «يونيكورن»، وتزداد قوة الجيل المقبل الناشئ من الشركات البريطانية إلى مقياس جيد، ومع ذلك، سلط الوباء الضوء على الشركات الصغيرة وعلى رجال الأعمال الذين يقودونها من نواح عديدة، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه كمحرك للاقتصاد وقاعدته التوظيفية.

ورغم أن هذه الشركات طالها الضرر أيضاً، وهي التي بدأت للتو رحلات التوسع، إلا أن هناك قصصاً كثيرة تحكي نجاح ريادة الأعمال المبتكرة وسريعة النمو في ظل تدهور المشهد التجاري الكامل جراء الوباء.

وإذا كنا نأمل حقاً في إعادة البناء بشكل أفضل بعد انحسار جائحة كورونا، يجب علينا إعطاء الأولوية لعشرات، إن لم يكن مئات الآلاف من الشركات الناشئة ذات الأعمال الجيدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم، في حين أن بعض القطاعات يجذب الانتباه بشكل تلقائي مثل «التكنولوجيا المالية» و«تقنية التعليم والمؤتمرات عن بعد»، لا يزال في إمكان المبتكر المتخصص تقديم القيمة في قطاعات شتى تحقق نمواً كبيراً وتخلق فرص عمل جيدة، وليس بالضرورة أن تتصدر تلك القطاعات عناوين الصحف والمواقع.

وبينما نتعافى من واحدة من أهم الأزمات الاقتصادية في الذاكرة الحية، يتطلب الأمر نظرة أكثر شمولية لمشهد تمويل المشاريع، وتحت ضغط أصحاب المصلحة لمعرفة العائد على الاستثمار، سيكون من الطبيعي أن يميل رأس المال الاستثماري الأكبر نحو تلك التوسعات التي تتمتع بأفضل خصائص القياس.

من المهم بالنسبة للمملكة المتحدة أن تستمر في تطوير الأعمال التي تجذب رأس المال، ويمكن القول إن من الأهمية بمكان ضمان استمرار تدفق رأس المال إلى الأعمال الناشئة الأصغر، حيث من المرجح أن تتجاوز القيمة المشتركة مع قاعدة التوظيف لتلك الأعمال قيمة شركات «يونيكورن» الفعلية.

نحن نجازف بدعم القليل ونسيان الكثير. ولدعم التعافي الذي تقوده الأعمال التجارية، هناك حاجة ملحة لتوجيه التمويل نحو مجموعة واسعة من الشركات، بدلاً من أعداد صغيرة من رواد الأعمال المبتكرين.

سيكون لمجتمع المستثمرين بلا شك دور يلعبه في دعم تعافي وازدهار المملكة المتحدة، لا سيما بالنظر إلى اعتماد الشركات سريعة النمو على محفظة رأس المال الاستثماري. كما أن النظام البيئي المحيط يلعب دوراً مهماً في هذه العودة، من الحكومة إلى أكبر رأس مال استثماري مروراً بجميع مخططات الدعم بينهما.

ويتمثل الجزء الرئيسي الإيجابي في توزيع الاستثمار بشكل متوازن أكثر بين الشركات بتصنيفاتها المختلفة، ودعمها في وقت مبكر.

«سيتي إيه إم» – ديفيد هول